20-летний уроженец Алтайского края героически погиб на Украине

20-летний Илья Ермоленко героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает газета «Каменские известия», 17 мая в районе села Дибровное солдат прикрывал огнём своих сослуживцев, тем самым не давая врагу перегруппироваться. Во время выполнения боевой задачи он получил смертельное осколочное ранение.

Ермоленко родился 22 апреля 2002 года на станции Плотинной в Каменском районе Алтайского края. Окончил девять классов и поступил учиться в Каменский агротехникум на факультет механизации. Занимался греко-римской борьбой.

В 2020 году Илья женился, а осенью 2021-го его призвали в ряды вооружённых сил, где он впоследствии заключил контракт. Участником военной спецоперации он был с конца апреля.