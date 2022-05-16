22-летнего барнаульца осудили за попытку сбыта более 500 граммов синтетических наркотиков

В Алтайском крае 22-летнего барнаульца приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима по делу о распространении наркотиков. Как сообщает пресс-служба УФСБ, его признали виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети „Интернет“, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»).

Суд и следствие установили, что ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконно оборота наркотиков барнаулец в ноябре 2021 года вышел на представителя незаконного специализированного интернет-магазина для «трудоустройства» в наркобизнесе.

Первую партию синтетических наркотиков для сбыта в Алтайском крае он изъял из «тайника» в Новосибирске. Спустя несколько дней за еще одной крупной партией синтетики он приехал в Новоалтайск, где после «снятия» закладки был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе личного досмотра осужденного и обыска по его месту жительства изъяты расфасованные в полимерные пакеты мелкие партии синтетической смеси общим объемом свыше 500 граммов, что является особо крупным размером. Такая партия составляет свыше 1600 разовых доз и на «черном рынке» оценивается в сумму более 1,5 млн рублей.

Вину в содеянном житель Барнаула признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.