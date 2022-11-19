22-летний житель Алтая решил заделаться закладчиком, но вскоре попался полиции

Полицейские задержали 22-летнего жителя Новоалтайска, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

«У молодого человека было изъято 100 свёртков с наркотическими средствами синтетического происхождения, их он приготовил для дальнейшего сбыта и собирался распространять посредством так называемых закладок», — рассказали в ведомстве.

В арендованной злоумышленником квартире стражи порядка нашли и изъяли аналогичные свёртки, в которых насчитывалось больше 300 граммов вещества. Всего из незаконного оборота конфисковали более полукилограмма наркотических средств.

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Происшествия В Барнауле задержали распространителей синтетических наркотиков

Отмечается, что задержанный нигде официально не работает и не учится. Однако, по предварительным данным, с августа был оптово-розничным закладчиком наркотиков, которые купил через интернет. Всё это он распространял не только в Новоалтайске, но также в Барнауле, Рубцовске и Первомайском районе.

Дела возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемого заключили под стражу.