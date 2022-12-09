23-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенницы в надежде снять порчу

В Барнауле 23-летняя девушка стала жертвой мошенницы, которая предложила снять порчу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Предварительно установлено, что в вечернее время к потерпевшей подошла злоумышленница и в ходе беседы сообщила, что на неё наведена порча. Чтобы провести „очистительный“ ритуал, необходимы были денежные средства и платок. Введённая в заблуждение девушка согласилась и передала аферистке 10 тысяч рублей, которые та положила в платок. Сделав несколько движений руками с использованием платка, женщина отдала вещь и ушла. Раскрыв платок, потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемую задержали — ею оказалась 48-летняя местная жительница. Похищенные деньги она успела потратить.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.