24-летний парень собирался сбыть героин в Алтайском крае, но попался полиции

В Заринске полицейские задержали подозреваемого в приготовлении к сбыту более одного грамма героина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 24-летний парень приехал в Россию работать и устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин.

«Несколько дней назад мужчина приехал в Барнаул из другого региона и снял в краевой столице квартиру. При проведении оперативно-разыскных мероприятий он попал в поле зрения сотрудников полиции, после чего и был задержан в Заринске», — говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело.