25-летняя туристка погибла при подъёме к горному водопаду на Алтае. Маршрут закрыли до 20 июня

В Республике Алтай 25-летняя туристка из Хабаровска погибла при подъёме в горы, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Инцидент случился днём 11 июня в Улаганском районе. По предварительным данным, туристы из Хабаровска на лодке переправились с туристической базы на правый берег реки Чулышман, откуда пешком стали подниматься к водопаду Учар.

«В жаркую погоду, не оценив в должной степени состояние своего здоровья, физические нагрузки при подъёме в горы, 25-летней девушке стало плохо, в результате чего, не доходя до водопада около 800 метров, она потеряла сознание. Находившийся рядом брат пытался оказать потерпевшей первую медицинскую помощь, проводя реанимационные мероприятия, которые положительного результата не возымели», — говорится в сообщении.

Молодой человек позвонил в службу спасения, однако из-за труднодоступности местности тело погибшей удалось транспортировать только на вторые сутки. В настоящее время следователи проводят проверку.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили, что маршрут, ведущий к водопаду, закрыли до 20 июня.

«В настоящее время маршрут, ведущий к водопаду на территории природного биосферного заповедника, закрыт для туристов, информация об этом доведена до всех туроператоров и баз. Маршрут начнёт свою работу лишь с 20 июня», — оповестили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в работе по эвакуации погибшей участвовали 12 человек и три единицы техники. От турбазы «Усть-Чульча» до места нахождения туристки спасатели прошли горным каменистым и обрывистым путём около 6 км и только 13 июня достигли точки назначения. Тело вывезли вертолётом.

В МЧС также рассказали, что в период, когда этот маршрут открыт для туристов, в опасных зонах там ежедневно дежурят специалисты заповедника со средствами спасения и оказания первой помощи.

«Это сложное путешествие протяжённостью 8,5 км по камням и обрывам в одну сторону, опасно даже для физически здорового человека, тем более для неподготовленных туристов», — отметили в пресс-службе.