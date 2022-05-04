27 человек погибли в ДТП с бензовозом на Украине
После столкновения начался пожар
4 мая 2022, 07:56
ДТП с 27 погибшими случилось в Ровенской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.
На трассе столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз, после чего начался пожар.
Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Жертвой аварии также стал водитель микроавтобуса, который, по предварительной версии, и был виновником ДТП.
Шофер бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
По данным Mash, это самая масштабная авария на Украине за последнее десятилетие.
Ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием «Волги» и двух грузовиков. Подробности рассказали родственники погибших.
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