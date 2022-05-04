27 человек погибли в ДТП с бензовозом на Украине

ДТП с 27 погибшими случилось в Ровенской области Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

На трассе столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз, после чего начался пожар.

Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Жертвой аварии также стал водитель микроавтобуса, который, по предварительной версии, и был виновником ДТП.

Шофер бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

По данным Mash, это самая масштабная авария на Украине за последнее десятилетие.

Ранее в Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием «Волги» и двух грузовиков. Подробности рассказали родственники погибших.