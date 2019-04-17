28 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Португалии

Туристический автобус попал в автокатастрофу на португальском острове Мадейра, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на радио TSF.

В результате аварии погибли 28 человек: 17 женщин и 11 мужчин. Большинство из них были гражданами Германии.

По предварительной информации водитель общественного транспорта не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг.

Также сообщается, что у автобуса могли случиться неполадки с тормозами. Этим можно объяснить сход с автодороги на повороте.