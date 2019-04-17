28 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Португалии
Большинство погибших были туристами из Германии
18 апреля 2019, 03:52, Роман Кильмяшкин
Туристический автобус попал в автокатастрофу на португальском острове Мадейра, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на радио TSF.
В результате аварии погибли 28 человек: 17 женщин и 11 мужчин. Большинство из них были гражданами Германии.
По предварительной информации водитель общественного транспорта не справился с управлением, в результате чего автобус упал в овраг.
Также сообщается, что у автобуса могли случиться неполадки с тормозами. Этим можно объяснить сход с автодороги на повороте.
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