287 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки
От коронавируса скончался один пациент
17 августа 2022, 16:06
287 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб на сайте «Стопкоронавирус.рф», в регионе госпитализировали 58 жителей.
Выздоровели 208 человек, от коронавируса скончался один пациент.
Напомним, что 16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, в которых за неделю фиксируется более 50 новых случаев COVID-19 на сто тысяч жителей. На данный момент Алтайский край подходит под это требование.
Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях — на учёбе или работе.
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