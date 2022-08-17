287 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

287 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб на сайте «Стопкоронавирус.рф», в регионе госпитализировали 58 жителей.

Выздоровели 208 человек, от коронавируса скончался один пациент.

Новости

Здоровье Роспотребнадзор рекомендовал возобновить масочный режим в части российских регионов

Напомним, что 16 августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, в которых за неделю фиксируется более 50 новых случаев COVID-19 на сто тысяч жителей. На данный момент Алтайский край подходит под это требование.

Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях — на учёбе или работе.