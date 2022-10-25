36 пожарных тушили двухэтажную «заброшку» в Барнауле

Заброшенное двухэтажное здание сгорело в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Происшествие случилось в ночь на 25 октября на улице Смирнова, однако адрес в ведомстве не уточнили. В тушении пламени участвовали 36 человек и 7 автоцистерн. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

«Благодаря эффективным действиям пожарных удалось оперативно ликвидировать возгорание, не дав огню распространиться на большую площадь», — резюмировали в ведомстве.

Утром 25 октября барнаульские пожарные выезжали на вызов в строительный колледж на проспекте Ленина. На втором этаже здания произошло замыкание в электрощитке без последующего горения.