400 кг кокаина завезли с консервами в Санкт-Петербург

Таможенники обнаружили и изъяли 400 кг кокаина в порту Санкт-Петербурга, который приплыл из Эквадора в контейнере с рыбными консервами, сообщает пресс-служба ФТС.

Это свыше 2,5 млн доз. Стоимость партии оценивается в 4,5 млрд рублей.

В контейнерах прямо поверх консервов лежали полимерные мешки, в которых наркотик был расфасован спрессованными брикетами по килограмму.

Задержание столь внушительной партии стало результатом оперативной разработки. Сейчас таможенники и полицейские устанавливают лиц, причастных к контрабанде наркотиков.