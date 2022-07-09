42 артиллерийских снаряда нашли неподалёку от садоводства в Рубцовске

На территории между садоводческим товариществом № 2 и золоотвалом бывшего завода АТЗ в Рубцовске обнаружили артиллерийские снаряды. Об этом сообщает портал «Местное время».

Местные жители рассказали об опасной находке и на место прибыли спецслужбы. Оказалось, что раньше здесь располагалось болото, которое высохло и обнажило мусор, который скидываемый сюда ранее.

Всего специалисты обнаружили 42 снаряда различных калибров. Взрывотехники попытались взорвать один из них, но он не сдетонировал. Оказалось, что все эти снаряды являются болванками.

Целый день эксперты работали над тем, чтобы зачистить участок от боеприпасов.

Ранее сообщалось, что на одном из садовых участков в Барнауле обнаружили авиационную пушку.