46 коров и телят погибли во время большого пожара на Алтае

Возгорание произошло в Усть-Канском районе

23 декабря 2022, 16:31, Никита Черников

Фото: vk.com/ugochs_altay

46 голов крупного рогатого скота погибло во время пожара на животноводческой стоянке в Горном Алтае, сообщили в управлении ГОЧС и ПБ по региону.

Информация о возгорании тепляка с коровами и телятами в урочище Шиверта Кырлыкского сельского поселения Усть-Канского района поступила экстренным службам 23 декабря в 08:04.

На месте работали девять человек личного состава и две пожарные машины. К моменту их прибытия помещение полностью было охвачено пламенем. Также была угроза его распространения на лежащее рядом сено, но корм в итоге удалось спасти.

Фото: vk.com/ugochs_altay

«В результате пожара тепляк полностью уничтожен. Также в огне погибло 46 голов КРС: 24 коровы и 22 телёнка», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 396 квадратных метров. Его причину устанавливают.