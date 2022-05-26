57-летний пешеход попал под колеса автомобиля на Алтае

Пешеход пострадал в ДТП в селе Майма Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 25 мая около 12:35.

56-летний местный житель ехал на Toyota Voxy со стороны улицы Ленина в сторону Бийска и сбил 57-летнего пешехода, когда тот переходил через дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате сельчанина госпитализировали. Водитель иномарки был трезвый.

В отношении участников ДТП возбуждены административные расследования о нарушении ПДД.