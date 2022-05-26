57-летний пешеход попал под колеса автомобиля на Алтае
Мужчину госпитализировали
26 мая 2022, 10:52, Никита Черников
Пешеход пострадал в ДТП в селе Майма Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 25 мая около 12:35.
56-летний местный житель ехал на Toyota Voxy со стороны улицы Ленина в сторону Бийска и сбил 57-летнего пешехода, когда тот переходил через дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
В результате сельчанина госпитализировали. Водитель иномарки был трезвый.
В отношении участников ДТП возбуждены административные расследования о нарушении ПДД.
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