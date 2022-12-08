59 россиянок, включая несовершеннолетних, осуждённых по делам о терроризме, находятся в тюрьмах Ирака

59 россиянок, осуждённых по делам о терроризме, по-прежнему остаются в иракских тюрьмах. Об этом заявил посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

По его словам, некоторых женщин ранее удалось освободить и вернуть домой, однако 59 всё ещё остаются в тюрьмах. Взрослым назначили наказание в виде 15 лет заключения, несовершеннолетним — по пять лет.

Одна из 63 осуждённых женщин, которые находились в тюрьмах в момент приезда Кутрашева, скончалась.

«Вся вина осуждённых россиянок в том, что они были жёнами боевиков. Поэтому их посадили за пособничество — это очень важный момент. Если бы за ними были какие-то деяния террористического плана, приговорили бы к высшей мере наказания. За терроризм в Ираке казнят», — сказал посол в интервью РИА Новости.