60-летняя жительница алтайского города прикарманила забытый кошелёк и попалась полиции

В Бийске 60-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в краже забытого кошелька, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что 45-летняя потерпевшая пришла домой из супермаркета и обнаружила, что забыла там бумажник с банковскими картами и 12 тысячами рублей. Вернувшись в магазин, аксессуара там уже не оказалось. Женщина обратилась в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что кошелёк забрала неизвестная женщина, которая увидела его на столе возле ячеек для хранения.

«Полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 60-летняя местная жительница. В содеянном она созналась. Украденный аксессуар вернула, а вот наличность уже успела потратить», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде обязательства по явке.