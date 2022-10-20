61-летний водитель иномарки насмерть разбился в горах Алтая

Человек погиб в результате ДТП в Кош-Агачском районе Горного Алтая, сообщили в МВД республики.

Авария случилась 19 октября около 14:00 на 127-м километре трассы Кош-Агач — Беляши.

61-летний местный житель ехал на Honda CRV со стороны Беляшей в направлении райцентра, но по пути не справился с управлением и слетел с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Фото: 04.мвд.рф