68 детей вывели из горящей иркутской школы

Пожар случился в школе села Казачинское Казачинско-Ленского района сегодня, 5 апреля, когда ученики уже были на занятиях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

68 детей оперативно вывели из горящего здания. К моменту прибытия пожарных горела кровля спортзала. Площадь горения достигла 450 квадратных метров.

В тушении огня задействованы 14 огнеборцев и три единицы техники. К счастью, никто из школьников и педагогов не пострадал.

На место ЧП выехала оперативная группа, включающая в себя инспекторов по пожарному надзору и экспертов МЧС. Им предстоит установить причину происшествия.