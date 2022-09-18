71-летний рабочий попал под трактор во время уборки картофеля на Алтае

71-летний рабочий получил серьёзные травмы во время уборки картофеля в Алтайском крае, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Происшествие случилось 15 сентября на одном из полей. В ходе работ пожилой мужчина отвлёкся и упал, после чего на него наехало колесо трактора, за рулём которого был его 41-летний напарник.

Мужчина остался жив, но получил переломы рёбер и внутреннее кровотечение. Его госпитализировали.