78 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае
Скончались еще трое зараженных
8 мая 2022, 16:11, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 267 204 человек. Выбыли из этого числа 266 238 пациентов.
Всего в регионе зарегистрировали 8616 летальных случаев, в том числе три — за последние сутки. Лечатся сейчас 966 человек.
В тяжёлом состоянии при этом находятся 65 заражённых, из них 22 — на ИВЛ.
Ранее представители алтайского Минздрава пояснили, откуда в ковидной статистике появилась категория «выбывшие».
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