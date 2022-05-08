78 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 267 204 человек. Выбыли из этого числа 266 238 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировали 8616 летальных случаев, в том числе три — за последние сутки. Лечатся сейчас 966 человек.

В тяжёлом состоянии при этом находятся 65 заражённых, из них 22 — на ИВЛ.

Ранее представители алтайского Минздрава пояснили, откуда в ковидной статистике появилась категория «выбывшие».