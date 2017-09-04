83-летнего наркодилера задержали в аэропорту Пулково
Пожилой мужчина более 10 лет скрывался от правоохранительных органов
4 сентября 2017, 23:21
Фото: ooo-satellit.ru
В петербургском аэропорту Пулково задержали 83-летнего мужчину, который находился в розыске за продажу наркотиков. Об этом в понедельник, 4 сентября, пишет "Лента.ру" со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.
Уточняется, что пенсионер свыше десяти лет скрывался от правоохранителей. Его разыскивали за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и мошенничество.
Подчеркивается, что задержанный является гражданином государства ближнего зарубежья. Преступления мужчина совершил в Калужской области.
Сейчас решается вопрос о передаче задержанного инициатору розыска. Прочих подробностей нет.
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