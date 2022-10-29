90 процентов ожогов. В Алтайском крае многодетная мать спасла пятерых детей из пожара, но сама погибла

В Алтайском крае пятеро детей остались без матери. Женщина спасла их из пожара ценой собственной жизни, сообщает «КП».

Пожар в селе Карамышево Змеиногорского района произошел 23 октября. Мать погибшей 32-летней Виктории рассказала журналистам о том, что ночью дочь почувствовала запах дыма.

Она помогла детям одеться и выйти из дома через окно, а сама взяла документы, попыталась выйти через дверь, но ее охватил огонь.

«Она бы через окно не пролезла, полненькая была... трудно мне говорить это слово — «была», — сказала пожилая женщина.

К моменту прибытия врачей Виктория еще была жива, несмотря на то, что она получила 90 процентов ожогов. По словам врачей, женщина пыталась им что-то сказать, но разобрать ее слова не смогли из-за ожога гортани.

Глава сельсовета Владимир Девятилов рассказал о том, что местная администрация и жители села помогли семье, оставшейся без матери. Им привезли коляску, вещи, а также собрали деньги на мебель.