93-летняя пенсионерка сорвалась с карниза пятого этажа на юге Москвы

93-летняя пенсионерка сорвалась с карниза пятиэтажки на улице Элеваторной в Москве, передает LifeNews.

Подчеркивается, что очевидцы вызвали на место полицейских, которые разделились на две группы: одни уговаривали пожилую женщину не прыгать, а другие в это время должны были зайти в квартиру и через окно втащить пенсионерку в дом.

Однако у пенсионерки не хватило сил удержаться. Женщина попыталась присесть на карниз, но из-за скользкой поверхности не удержалась и упала вниз.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Родные погибшей отмечают, что пожилая женщина неоднократно говорила, что не видит смысла в жизни и хочет совершить самоубийство.