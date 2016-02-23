93-летняя пенсионерка сорвалась с карниза пятого этажа на юге Москвы
Женщина угрожала спрыгнуть из окна, а затем попыталась сесть на карниз, но подскользнулась на поверхности
93-летняя пенсионерка сорвалась с карниза пятиэтажки на улице Элеваторной в Москве, передает LifeNews.
Подчеркивается, что очевидцы вызвали на место полицейских, которые разделились на две группы: одни уговаривали пожилую женщину не прыгать, а другие в это время должны были зайти в квартиру и через окно втащить пенсионерку в дом.
Однако у пенсионерки не хватило сил удержаться. Женщина попыталась присесть на карниз, но из-за скользкой поверхности не удержалась и упала вниз.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Родные погибшей отмечают, что пожилая женщина неоднократно говорила, что не видит смысла в жизни и хочет совершить самоубийство.