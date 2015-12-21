Аэроэкспресс Шереметьево – Москва насмерть сбил женщину с ребенком

"Аэроэкспресс", следовавший из Шереметьево в Москву, сбил неизвестную женщину с ребенком в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС

ЧП произошло около 20.00 (мск) в воскресенье, 20 декабря. По предварительным данным, женщина – на вид около 30 лет вместе с ребенком, которому на вид 3-4 года, переходила железнодорожные пути по наземному пешеходному переходу и была сбита поездом.

В региональном СУСКе факт гибели женщины и ребенка подтвердили изданию. По данному факту начата доследственная проверка.