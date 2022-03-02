Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали актёра Андрея Божанова за попытку ограбить банк. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, требовал от кассира отдать деньги. Ничего получить он не смог, после чего покинул место происшествия.

По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника. У него изъяли травматический пистолет и просроченное разрешение на него.

Задержанным оказался актёр Андрей Божанов, который известен по своим ролям в сериалах о полиции. В частности он снимался в «Улице разбитых фонарей».