Актера Алексея Панина сняли с рейса за пьяный дебош

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Актера Алексея Панина задержали во Внуково 1 декабря за пьяный дебош на борту самолета Стамбул — Москва. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя компании "Победа".

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Общество Актер Алексей Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из страны

Собеседники агентства сообщили, что Панин два раза покурил в туалете, игнорируя предупреждения бортпроводников, выкрикивал фразы о том, как лучше закрыть детектор дыма салфеткой и о том, что его экс-супруга была стюардессой и научила правильно курить на борту. Также актер оскорблял экипаж нецензурной бранью.

"Кричал, что он "звезда" и "в России ему ничего не будет". Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы", — рассказал собеседник агентства, отметив, что актер своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно полицейские.

В авиакомпании заявили, что хотят взыскать с Панина расходы, в том числе за санитарную обработку воздушного судна.