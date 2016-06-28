Актера сериала "Интерны" и его спутницу избили у ночного клуба в Москве

Актер сериала "Интерны" Александр Ляпин (исполняет роль Алексея Мальцева) и его спутница избиты в центре Москвы неизвестными возле ночного клуба, пишет ТАСС со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

"Нападение на молодых людей совершили неизвестные в ночь на понедельник около полуночи. Правонарушители нанесли побои Ляпину и его спутнице, после чего скрылись", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции подтвердили поступление заявления от девушки о нанесении ей и ее знакомому побоев неизвестными. О личности потерпевших не сообщили.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказали в пресс-службе.

Александр Ляпин дебютировал в кино в 2007 году в фильме Карена Шахназарова "Исчезнувшая империя", за роль в котором был обласкан критиками. Настоящую известность получил, играя интерна Алексея Мальцева в популярном сериале "Интерны".