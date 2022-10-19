Алтай оказался в числе регионов, где за 2022 год без вести пропало меньше всего человек

В Республике Алтай с января по сентябрь 2022 года без вести пропало 79 человек. Это один из самых низких показателей в стране, пишет «Абзац» со ссылкой на данные МВД.

Меньше всего пропавших за этот период также зарегистрировали в Севастополе (9 человек), Ненецком (39) и Чукотском (59) АО и Тыве (92).

Больше всего людей исчезло в Москве (2,24 тыс.), Подмосковье (1,76 тыс.), Чечне (1,6 тыс.), а также в двух регионах Сибири — Иркутской области (1,3 тыс.) и Красноярском крае (1,21 тыс.).

Всего же с января по сентябрь текущего года в стране пропали без вести и находились в розыске 36,4 тыс. жителей, что меньше, чем за аналогичный период 2021-го, — 37,9 тыс.

В мае полиция рассказала, сколько людей бесследно исчезают в лесах Горного Алтая.