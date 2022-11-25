Алтайского фермера будут судить за жуткую гибель работника в жатке комбайна

В Алтайском крае главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств будут судить за смерть работника, который нарушил требования охраны труда, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в Кытмановском районе 21 сентября 2021 года во время уборки зерновых культур. Следствие выяснило, что глава КФХ допустил к работе на неисправном комбайне мужчину, не имеющего удостоверение тракториста-машиниста категории F.

«Сельскохозяйственная машина сломалась. Комбайнёр, не обладая профессиональными знаниями и не имея средств индивидуальной защиты, вышел из кабины и, не заглушив двигатель, стал устранять неисправность в жатке комбайна. В результате его одежду замотало во вращающийся вал. От полученных травм потерпевший скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Фермер полностью признал вину, ему грозит до четырёх лет лишения свободы за «нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека».