Алтайская полиция провела эксперимент на маленьких детях

Эксперимент с элементами провокации провели полицейские Горно-Алтайска и поисковики из отряда «След.Алтай». Маленьких детей уговаривали уйти с незнакомым человеком из городского парка, сообщает пресс-служба МВД.

Операцию провели, «чтобы выяснить, как дети реагируют при общении с незнакомыми людьми». Для этого были смоделированы две ситуации, одна была нацелена на совсем маленьких ребят, другая — на подростков. В обоих вариантах была одна задача — заставить ребёнка покинуть людное место.

В первом случае к малышам подходила женщина, которая просила достать мнимого котёнка, который якобы залез под машину.

Подростков «ловили на деньги»: им предлагали за вознаграждение передать конверт некоему мужчине, содержание пакета не раскрывалось.

Все дети соглашались на предложенные условия и уходили: маленькие — за руку с незнакомой тётей, большие — с конвертом к неизвестному дяде.

«После того как удавалось уговорить ребёнка, появлялся сотрудник полиции и проводил с ним профилактическую беседу, в которой рассказывал о том, чем опасны последствия общения с незнакомыми людьми. Сотрудники полиции и волонтёры раздали детям памятки, разработанные МВД России о безопасном поведении, которые помогут защитить детей», — рассказали о последствиях своих экспериментов на детях полицейские.

Напомним, ранее нечто подобное провели в Бийске, там 11 из 15 детей, принявших участие в эксперименте, согласились уйти.