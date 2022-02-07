Алтайская прокуратура проверит дом для сирот, в котором вода бежит по стенам

Прокуратура Республики Алтай начала проверку после жалоб жильцов дома в Горно-Алтайске, который предназначен в том числе для детей-сирот. Его сдали в декабре, а сейчас жители жалуются на воду, бегущую по трубам и потолку. Также в доме пропадает горячее водоснабжение.

6 февраля Instagram-аккаунт gornoaltayskinfo запостил фото и видео, на которых видна капающая с труб и потолка вода в квартире по адресу пер. Театральный, 3. По словам жильцов, управляющая компания не реагирует на их жалобы, поясняя, что застройщик не сдал им объект. От текущей воды на потолках шестого этажа образовались большие пятна. Авторы поста обратились к органам прокуратуры и республиканским чиновникам из Минэкономразвития и Минрегионразвития.

Отметим, что ещё в 2020 году региональная прокуратура возбуждала уголовное дело о халатности при строительстве дома. Правоохранители полагали, что в здании неправильно уложили бетонную плиту между первым и вторым этажами. Виновными они назначили сотрудников МУП “Горно-Алтайское РСУ” и чиновников Министерства регионального развития Алтая.

Также экс-руководителя МУПа Александра Толмачёва приговорили к штрафу в размере 80 тыс. руб. за халатность, а затем осудили на четыре года условно ещё и за присвоение 2,2 млн рублей с взысканием украденной суммы.