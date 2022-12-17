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Алтайские антимонопольщики сочли ненадлежащей рекламу в SMS-рассылке банка

Организация указала лишь привлекательную ставку кредита, но не раскрыла другие условия, важные для принятия решения

17 декабря 2022, 07:01

Управление антимонопольной службы в Алтайском крае признало рекламу кредита в SMS-сообщении Азиатско-Тихоокеанского банка нарушающей закон о рекламе. Как сообщает пресс-служба ведомства, внимание антимонопольщиков обратил внимание местный житель.

В ходе рассмотрения дела установлено, что рекламная рассылка направлялась банком с согласия заявителя, однако в ней было лишь одно условие выдачи займа — его выгодная процентная ставка в 6,5%. Однако банк не указал другие важные условия, которые определяют полную стоимость кредита — минимальная и максимальная суммы, срок возврата кредита, а также дополнительные требования к заёмщику, в рекламе отсутствовали.

В ФАС подчеркнули, что упущенная информация является существенной для принятия решения, в результате чего реклама вводит потребителей в заблуждение и противоречит положениям Закона о рекламе. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по КоАП РФ — для юридических лиц штраф может составить от 300 до 800 тысяч рублей.

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