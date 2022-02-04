Алтайские таможенники нашли три посылки со стероидами и запрещённым сибутрамином

Таможенники Алтайского края в 2021 году возбудили три уголовных дела по контрабанде сильнодействующих веществ. Они изъяли в международных посылках более 300 граммов запрещённого к свободному обороту в России сибутрамина и более 60 граммов анаболических стероидов, сообщает пресс-служба алтайской таможни.

Так, 33-летняя жительница Бийска заказала в интернете средства для похудения из Казахстана. В посылке таможенники обнаружили капсулы с порошкообразным веществом, упакованные в блистеры. Экспертиза показала, что в составе этого препарата содержится сибутрамин общим весом 144 грамма. При этом получательница знала заранее, что он запрещён к пересылке в МПО.

“Предварительное расследование установило, что обвиняемая знала о том, что данное вещество запрещено к обороту на территории России, но, используя сеть интернет, заказала из-за границы препарат, используемый для снижения веса, и намеревалась в дальнейшем реализовать около 500 капсул своим знакомым”, - отметили в ЛУ МВД России по Алтайскому краю.