Алтайских фермеров обвинили в массовой гибели пчёл

Специалисты алтайского отделения Россельхознадзора провели проверки в Петропавловском и Усть-Калманском районах, в которых ранее регистрировали случаи массовой гибели пчёл. В обоих районах подтвердилась информация, что химические обработки полей и мор насекомых связаны между собой, пишут «Вести Алтай».

По итогам проверки у фермеров выявили множество нарушений. Так, дозировка пестицидов превышает допустимую норму в пять раз, а химикаты, которыми обрабатывали поля вблизи пасек, действовали на пчёл как нервный яд.

Кроме того, аграрии не предупреждали пчеловодов за три дня до обработки посевов должным образом. Так, в Петропавловском районе для пасечников дали довольно непонятное объявление, сообщив, что обработка посевов пройдёт с 1 мая по 1 октября. В таком случае пчеловод просто не понимает, когда ему нужно убирать насекомых с полей, что приводит к печальным последствиям.

Также фермеры не всегда указывали площадь обработки и класс опасности используемых веществ. Как сообщает «Банкфакс», глава алтайского Россельхознадзора Андрей Миронов рассказал ещё об одном нарушении — пестициды использовали днём, а не в ночное или вечернее время, когда пчёлы спят.

По всем выявленным нарушениям возбудили административные дела — фермерам грозят штрафы от 10 до 100 тысяч рублей.