Алтайский дебошир напал на полицейского и порезал ножом

16 июня жительница Кулунды вызвала полицейских, так как у неё в доме пьяный сосед выбил окно. Патрульные и участковый приехали домой к дебоширу с разбирательствами, сообщает Следком.

Участковый предложил 38-летнему ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности мужчине проехать в отделение, но тот неожиданно схватил нож и ударил им в грудь 29-летнего офицера, после чего сбежал.

Правоохранителя в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни участкового ничего не угрожает, рассказали в краевом управлении МВД.

В ночь на 17 июня нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского.

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