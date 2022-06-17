Алтайский дебошир напал на полицейского и порезал ножом

В Кулунде полицейский попал в больницу с ножевыми ранениями, которые ему нанёс пьяный рецидивист

17 июня 2022, 14:00

16 июня жительница Кулунды вызвала полицейских, так как у неё в доме пьяный сосед выбил окно. Патрульные и участковый приехали домой к дебоширу с разбирательствами, сообщает Следком.

Участковый предложил 38-летнему ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности мужчине проехать в отделение, но тот неожиданно схватил нож и ударил им в грудь 29-летнего офицера, после чего сбежал.

Правоохранителя в тяжёлом состоянии доставили в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас жизни участкового ничего не угрожает, рассказали в краевом управлении МВД.

В ночь на 17 июня нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского.

Стало известно, как сбежал из алтайской колонии рецидивист Титанаков

Стало известно, как сбежал из алтайской колонии рецидивист Титанаков

Напоминаем, что в соседней Республике Алтай полиция ищет сбежавшего из колонии-поселения другого рецидивиста, который сидел за убийство деда и угрозы убийством родным матери, сестре и племяннице.

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