Алтайский депутат предстанет перед судом по делу об изнасиловании племянницы своей жены
Девочка смогла рассказать о случившемся только через два года после изнасилования
1 марта 2022, 07:45, Илья Звягинцев
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай. Об этом сообщили в региональном СК.
По информации следствия, в 2019 году в Барнауле мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Также он совершал в отношении девочки развратные действия.
Рассказать о случившемся ребёнок решился только через два года.
По ходатайству СК мужчину поместили под стражу. Сам он отказался от дачи показаний.
Следователи собрали достаточное количество доказательств для передачи дела в суд.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае невменяемый подросток убил женщину.
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