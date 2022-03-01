Алтайский депутат предстанет перед судом по делу об изнасиловании племянницы своей жены

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай. Об этом сообщили в региональном СК.

По информации следствия, в 2019 году в Барнауле мужчина изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены. Также он совершал в отношении девочки развратные действия.

Рассказать о случившемся ребёнок решился только через два года.

По ходатайству СК мужчину поместили под стражу. Сам он отказался от дачи показаний.

Следователи собрали достаточное количество доказательств для передачи дела в суд.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае невменяемый подросток убил женщину.