Алтайский геймер обокрал другого геймера

15-летний подросток из Алтайского края купил аккаунт в игре Warface, к которому осталась привязана карта предыдущего владельца — жителя Канска Красноярского края. Об этом пишет «Проспект мира».

Парень решил воспользоваться чужим счётом и на 5 тысяч рублей прокачал виртуальный инвентарь.

Канский горсуд в итоге приговорил юношу к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком восемь месяцев.

Ранее российские владельцы консолей PlayStation подали коллективный иск против европейского подразделения и московского офиса компании Sony из-за приостановки PS Store в РФ.