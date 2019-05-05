Алтайский Минздрав опровергает отказ в медпомощи пациенту с язвой
Минздрав настаивает, что пациента приняли сразу после медосмотра и постановки диагноза
Минздрав Алтайского края прокомментировал резонансный случай в Новоалтайской городской больнице, где, по словам родственника пациента, его изначально не хотели принимать, посоветовав "вызывать попа".
"Факт отказа в оказании медицинской помощи не нашел своего документального подтверждения: по словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза", – настаивают в региональном министерстве здравоохранения.
Для "всестороннего и объективного рассмотрения инцидента" пожаловавшихся на качество медицинского обслуживания горожан приглашают на прием к исполняющей обязанности главврача медучреждения Наталье Дуге.
Вопрос находится на контроле ведомства, уточняют в Минздраве.
Напомним, внучка 68-летнего жителя Новоалтайска, которого доставили в больницу с разрывом желудка и кровоизлиянием в легкие, пожаловалась на действия врачей.
Она рассказала, что медики не хотели госпитализировать пенсионера, посоветовав лучше "взывать о помощи Бога". В результате пожилого мужчину все-таки положили в реанимацию. Он находится в тяжелом состоянии.