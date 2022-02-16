Алтайский охотник застрелил медведя и спрятал тушу у друга в сарае

Полиция нашла тушу бурого медведя в доме у жителя Усть-Коксинского района Республики Алтай. Мужчина хранил труп животного в большом полиэтиленовом пакете, сообщает региональное МВД.

В дом к 44-летнему мужчине пришли в рамках расследования кражи. Сельчанин рассказал, что его знакомый ещё в ноябре 2021 года застрелил медведя недалеко от села Гагарка, в угодьях общего пользования. Поскольку у охотника не было разрешения на отстрел, то он попросил друга на зиму спрятать тело в своём сарае.

Сотрудники МВД наведались к охотнику, который не стал отрицать вину. Выяснилось, что знакомые охотились на внедорожнике при помощи фары-искателя, что по закону делать нельзя. Ущерб фауне Алтая оценили в 180 тысяч рублей.

У подозреваемого изъяли автомобиль, несколько ружей и патронов к ним, а также осветительный прибор. Против него возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с применением транспорта.

Ранее в Тальменском районе Алтайского края мужчина на охоте застрелил собственного брата, перепутав его с зайцем.