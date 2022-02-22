Алтайский полицейский отстреливался от мужчины, который напал на него с отвёрткой

Сотрудник полиции из Алтайского края выстрелил в мужчину, который напал на него с отвёрткой. В доме нападавшего в Петропавловском районе правоохранители собирались провести обыск, сообщает региональное МВД.

Когда полиция приехала в дом мужчины, он, судя по внешним признакам, был пьян. Мужчина набросился с отвёрткой на оперуполномоченного и нанёс ему телесные повреждения. Следом он атаковал и водителя.

Нападавший не отреагировал ни на требования прекратить, ни на предупредительный выстрел. Он снова решил атаковать, после чего полицейский выстрелил в него. Мужчину со сквозным ранением доставили в больницу и оказали медпомощь, угрозы для его жизни нет.

По факту применения сотрудником полиции табельного оружия назначена служебная проверка.