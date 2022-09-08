Алтайский сельчанин ночью сжёг машину, избил жену и перепугал детей, а днём голышом гулял
«Чудо какое по деревне гуляет»: удивились местные жители
8 сентября 2022, 15:58
В алтайском селе Преградинка произошло «осеннее обострение» у мужчины, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Ночью 7 сентября во дворе своего дома сжёг автомобиль, избил жену, перепугал своих малолетних детей. А уже днём стал гулять голым по посёлку», — рассказала местная жительница.
Ранее в Барнауле онанист спасался бегством от мужа своей «жертвы» и прыгнул в реку.
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