Житель Алтая украл кошелёк у бабушки и за каждую потраченную тысячу получил год строгого режима

В Алтайском крае мужчину осудили за кражу кошелька у 81-летней пенсионерки, которая обратилась к нему за помощью, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, инцидент произошёл в селе Тогул. Женщина вышла из магазина и обратилась к мужчине, стоявшему около входа, с просьбой вызвать такси. Он согласился и попросил подбросить его до соседней улицы.

«Мужчина воспользовался тем, что находился вместе с потерпевшей на заднем сиденье автомобиля, где, улучив момент, украл кошелёк из сумки, в котором было 6500 рублей, чем причинил значительный ущерб пенсионерке», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали 46-летнего местного жителя: удалось изъять часть похищенных денег, мужчина успел потратить 2500 рублей.

Суд, учитывая многочисленные судимости сельчанина, отправил его в колонию строгого режима на два года два месяца.

Ранее в Новоалтайске парень выхватил кошелёк у вышедшего из магазина пенсионера, чтобы на украденные уехать с девушкой в Москву.