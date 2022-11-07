Алтайский сельчанин запер жену с ребёнком в бане, чтобы не мешали пить алкоголь

Женщине удалось позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся

7 ноября 2022, 16:04

В Алтайском крае мужчина запер жену с ребёнком, обидевшись на претензии по поводу спиртного, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл утром 15 октября в одном из сёл Шипуновского района, где сожители поссорились из-за злоупотребления мужчиной алкоголем.

«С целью избежать дальнейшего конфликта женщина с 10-летним сыном ушла в баню. Однако мужчина стал незаконно удерживать сожительницу с ребёнком в бане, закрыв снаружи входную дверь на навесной замок, тем самым лишив их свободы», — рассказали в ведомстве.

Женщине удалось позвонить в экстренные службы и сообщить о случившемся. На место выехали сотрудники полиции.

Мужчину обвинили в «незаконном лишении свободы, совершённом в отношении двух лиц». Расследование уголовного дела продолжается.

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