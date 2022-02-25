Алтайский СК проверит факт халатности при выдаче лекарств людям с редкими заболеваниями

Следственный комитет по Алтайскому краю проведёт проверку по факту халатности при обеспечении лекарственными препаратами жителей региона, которые страдают от редких заболеваний. Как сообщает пресс-служба ведомства, к следователям поступают обращения от лиц, которые страдают от наследственного ангионевротического отёка.

По словам граждан, система здравоохранения края обеспечивает необходимыми лекарствами лишь после вынесения судебных решений. Однако указанное заболевание нередко приводит к летальным исходам, если вовремя не получать лечение специальными препаратами.

По данному факту следственными органами СК по краю проводится доследственная проверка на предмет халатности должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.