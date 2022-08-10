Алтайского браконьера поймали с краснокнижной стерлядью
Ущерб составил почти 110 тысяч рублей
10 августа 2022, 16:28, Никита Черников
Сотрудники полиции задержали жителя Барнаула за незаконную ловлю стерляди, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Отмечается, что 60-летний горожанин попался с поличным правоохранителям в черте города на акватории Оби, когда те выполняли рейд.
«При помощи запрещённых орудий лова — двух перемётов с общим количеством крючков 16 штук — [мужчина] выловил 24 экземпляра стерляди, занесённой в Красную книгу Алтайского края», — говорится в пресс-релизе.
Ущерб от действий подозреваемого составил почти 110 тысяч рублей. Нелегально добытую рыбу и орудия промысла у него изъяли.
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