Алтайского депутата приговорили к обязательным работам за невыплаченный штраф

Депутата Каменского района Василия Железовского приговорили к 40 часам обязательных работ за невыплаченный штраф, который назначили ему в декабре 2021 года. Об этом сообщает «Банкфакс».

Как объяснил депутат, ранее его привлекли к ответственности по административной статье «незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего», оштрафовав на 20 тысяч рублей. Железовский уверяет, что судебное решение по делу он получил лишь в середине апреля. Несмотря на это, прокуратура посчитала, что он решил избежать от исполнения наказания.

Сам депутат не согласен со статьей. По его словам, в основу дела легло то, что он, находясь на посту руководителя местной спорт школы, трудоустроил завучем экс-главу районного спорткомитета Сергея Карелина. Железовский знал о его прошлом месте работы, но не был уверен, может ли влиять прошлая должность Карелина на следующую.

По словам депутата, что в специальном перечне районной администрации должны указывать муниципальные должности, на которые распространяются ограничения. Железовский не нашел публикации его в местной газете или сборнике нормативно-правовых актов. Поэтому он полагал, что в законную силу документ не вступил.

Депутат высказал это в своей жалобе, которую отправлял в краевую прокуратуру. В ведомстве сообщили, что документ публиковался на сайте муниципалитета, а поэтому нарушений нет.