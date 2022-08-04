Алтайского депутата задержали за угрозу убийством следователю

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главы райсовета депутатов Улаганского района Никиты Санина, сообщает региональный СК.

«26 июля 2022 года следователь по особо важным делам прибыл в село Акташ для ознакомления депутата с материалами уголовного дела, по которому он является обвиняемым в „растрате“ и „превышении должностных полномочий“. Фигурант вёл себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его», — рассказали в ведомстве.

3 августа Санину предъявили обвинение и задержали. В ближайшее время следствие намерено отправить его под стражу.

Депутату грозит до пяти лет лишения свободы за «угрозу применения насилия в отношении представителя власти» и «публичное оскорбление представителя власти».