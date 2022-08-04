Алтайского депутата задержали за угрозу убийством следователю
Следствие намерено отправить под стражу главу райсовета депутатов
4 августа 2022, 11:31
В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении главы райсовета депутатов Улаганского района Никиты Санина, сообщает региональный СК.
«26 июля 2022 года следователь по особо важным делам прибыл в село Акташ для ознакомления депутата с материалами уголовного дела, по которому он является обвиняемым в „растрате“ и „превышении должностных полномочий“. Фигурант вёл себя агрессивно, высказал в адрес следователя угрозу убийством и оскорбил его», — рассказали в ведомстве.
3 августа Санину предъявили обвинение и задержали. В ближайшее время следствие намерено отправить его под стражу.
Депутату грозит до пяти лет лишения свободы за «угрозу применения насилия в отношении представителя власти» и «публичное оскорбление представителя власти».
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