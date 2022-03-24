Алтайского дорожника осудили за падение ребенка в открытую ливневку

Алтайский дорожник получил условный срок за падение ребёнка в открытый люк ливневой канализации. Об этом сообщили в региональном СК.

«По данным следствия и суда, 24 октября 2020 года около 20:00 во время прогулки с бабушкой в парковой зоне на улице Аванесова в городе Барнауле двухлетняя девочка упала в открытый колодец ливневой канализации», — сказано в сообщении ведомства.

Ребёнок в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга.

Мужчина признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно, а также году ограничений на занятия определённым видом деятельности.