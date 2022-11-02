Алтайского экс-министра и его помощника приговорили к 10 годам заключения по делу о взятках

В Республике Алтай вынесли приговор бывшему министру здравоохранения региона Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Как сообщает «КП», их признали виновными в получении взяток на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Напомним, что о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно утром 10 марта. По версии следствия, с апреля 2020-го по январь 2021 года министр здравоохранения республики Коваленко и Туюнчеков получали от руководителей фирм-поставщиков взятки за заключение контрактов и их своевременную оплату. Как выяснилось, одна из четырёх компаний, фигурирующих в уголовном деле, зарегистрирована в Барнауле.

За время предварительного расследования следователи изучили госконтракты и провели множество экспертиз. На имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму более 18 млн рублей.

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Обвиняемые частично признали свою вину. В результате суд приговорил экс-министра и его помощника к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также они должны выплатить штраф 15 млн рублей. Кроме того, они лишены права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на пять лет.