Алтайскую трассу перекроют из-за военных вечером 22 ноября

Участок трассы в Алтайском крае перекроют 22 ноября из-за движения военных колонн, сообщили на сайте ГУ МВД по региону.

Движение ограничат с 20:30 до 22:30 по дороге н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Контошино.

В краевой ГИБДД призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Напомним, 23 ноября в Барнауле на двух перекрёстках улицы Шумакова отключат светофоры.